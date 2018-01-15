ترحيب أوروبي بتدمير أسلحة كيمياوية قادمة من ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – رحب الاتحاد الأوروبي بإعلان منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيمياوية التدمير الكامل للمواد الكيمياوية من الفئة الثانية والقادمة من ليبيا.

ووصف الاتحاد بـ”الخطوة الإيجابية”، عملية تدمير الأسلحة والمواد الكيمياوية هذه التي نُقلت من ليبيا إلى ألمانيا، “إنها مرحلة إضافية على طريق التدمير النهائي والكامل لكل الأسلحة الكيمياوية القادمة من هذا البلد”، وفق المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني.

وأوضحت كاترين ري في بيان لها اليوم أن الأمر قد تم بناء على طلب من حكومة الوفاق الوطني الليبية، بهدف المساعدة على القضاء بشكل عاجل على كل ما تبقى من الأسلحة الكيمياوية خارج ليبيا.

وأكدت المتحدثة أن الاتحاد يثمن الجهود التي بذلتها منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيمياوية بالتعاون مع عدة دول أوروبية وشركاء آخرين، هذا بالإضافة إلى تعاون حكومة الوفاق الوطني، لتسهيل عملية إزالة هذه الأسلحة.

ولا تزال بروكسل تعبر عن التزامها بالاستمرار في مساعدة ليبيا في عملية إزالة الأسلحة الكيمياوية.

وكان الاتحاد قد أبرم مؤخراً عقداً بقيمة 3,3 مليون يورو لمساعدة المنظمة على إزالة التلوث من موقع تخزين الأسلحة السابق