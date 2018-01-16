الاعلى للدولة في ليبيا: تفاقم الأزمة يعود أيضا لإنعدام الرقابة التشريعية على الحكومة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- حدد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أحد أهم أسباب تفاقم الأزمة في البلاد في “عدم خضوع السلطة التنفيذية الحالية لأي رقابة تشريعية أو قانونية”.

وشدد أعضاء المجلس ، في أعقاب اجتماع أمس الاثنين، “إثر الأوضاع الأمنية والإقتصادية الطارئة التي تمر بها البلاد”، على أن “استمرار الحكومة الحالية في صرف الأموال وإصدار القرارات والتعيينات وتفويض الأشخاص دون حسيب أو رقيب هو وضع غير طبيعي سيؤدي إلى استمرار الفساد المالي والإختلال الإداري، ولا يمكن السكوت عنه بأي حال من الأحوال”.

كما “أدان أعضاء الأعلى للدولة بشدة الهجوم على مطار معيتيقة الدولي وتخريب مُمتلكات الشعب الليبي بشكل عبثي غير مسؤول، مُعربين عن بالغ استنكارهم لترويع المواطنين الآمنين وسفك دماء الليبيين بالباطل”.

كما أشار أعضاء المجلس، حسبما جاء في بيان صباح الثلاثاء إلى أنّ “تكرار هذه الخروقات الأمنية والإشتباكات المسلحة يؤكد الضرورة المُلحّة لتطبيق الترتيبات والتدابير الأمنية الواردة في الإتفاق السياسي الليبي لترسيخ الأمن وتحقيق الإستقرار في العاصمة طرابلس وكافة المدن الليبية”.

وأفاد البيان بأن الاجتماع “ناقش أيضًا تداعيات انسداد الوضع السياسي بسبب مُماطلة مجلس النواب وعدم التزامه بالإتفاق السياسي كمرجعية وحيدة لإدارة البلاد”.

كما “ناقش أعضاء المجلس الأعلى للدولة الميزانية العامة لسنة 2018، وكيفية التعامل معها في ظل غياب الإطار الدستوري الشرعي اللازم لإقرارها واعتمادها”، حيث “أكد أعضاء المجلس إشكالية إقرار الميزانية من قبل نفس الجهة التي ستقوم بصرفها وهي حكومة الوفاق الوطني”، مُشددين في ذات الوقت على “ضرورة إيجاد مخرج لهذه المُعضلة القانونية المنطقية تضمن عدم تضرر المواطن الليبي في ظل تدهور الوضع الإقتصادي والمالي للبلاد”.