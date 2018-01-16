مرشح رابطة الشمال لإقليم لومبارديا: حتى الدستور يتحدث عن “الأعراق”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- استشهد مرشح رابطة الشمال الايطالية لرئاسة إقليم لومبارديا، أتيليو فونتانا، بالدستور الايطالي للدفاع عن استخدامه تعبير “العرق الابيض”، الذي اعتبره، في تصريحات أثارت جدلا واسعا، عرضى لـ”خطر الإندثار” بسبب الهجرة.

وقال القيادي في الحزب والمدعوم من تحالف يمين-الوسط لحكم الاقليم الغني، الذي حاضرته ميلانو، لإحدى قنوات التلفزة “لقد قلت منذ البداية أنني استخدمت تعبيرا غير مناسب، ولكن يجب معالجة المشكلة”، أي تدفقات المهاجرين.

واضاف “يتعين أيضا تغيير الدستور الإيطالي، لأنه هو أول من يتحدث عن الأعراق”.