البابا يدعو شعب تشيلي لحماية التعددية الإثنية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – دعا البابا فرنسيس شعب تشيلي الى الحفاظ على التعددية الإثنية من محاولات إعلاء إحداها على الأخرى.

وفي أول خطاب له خلال زيارته لتشيلي، لدى لقائه سلطاتها وممثلي المجتمع المدني، في قصر ديلا مونيدا الثلاثاء، حذّر البابا من أن “التعددية العرقية والثقافية والتاريخية تتطلب حمايتها من أية محاولات للتحيز أو سواد أحداها على الأخرى”، مما “يبرز القدرة على دفع الدوغمائية الحصرية في انفتاح صحيح على الصالح العام”، الذي “إن لم يتسم بطبيعة جماعية لن يكون مصلحة عامة أبدا”.

وشدد البابا على “ضرورة الاصغاء إلى العاطلين عن العمل، الذين لم يعد بإمكانهم الصمود أمام الحاضر، ناهيك عن مستقبل أسرهم”، وكذلك “الاصغاء للشعوب الأصلية، التي غالبا ما تنسى، والتي يجب أن تحظى حقوقها بالاهتمام وثقافته بالحماية، لكي لا يضيع جزء من هوية وثروة هذه الأمة”.

كما أشار البابا الى وجوب “الإصغاء للمهاجرين، الذين يطرق أبواب هذا البلد بحثا عن حياة أفضل”، وبالتالي “بقوة وأمل ورغبة ببناء مستقبل أفضل للجميع”، وكذلك “الاصغاء للشباب، في حرصهم بالحصول على مزيد من الفرص، ولا سيما على المستوى التعليمي، ليشعروا بذلك بأنهم أبطال تشيلي الذين يحلمون، ويحمونها بشكل فعال من آفة المخدرات التي تُفقدهم أفضل ما في حياتهم”.

وحث البابا على “الاصغاء لكبار السن، ولحكمتهم الضرورية، وتحمل عبء هشاشتهم فلا يمكننا التخلي عنهم”. واختتم بالقول إن “من الضروري الاصغاء للأطفال أيضا، الذين يطلون على العالم بعيون ملؤها الدهشة والبراءة، وينتظرون منا إجابات ملموسة لمستقبل من الكرامة”.