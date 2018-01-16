الرئيس الفلسطيني يلتقي وزراء خارجية أوروبا في بروكسل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلن المجلس الوزاري الأوروبي أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، سيجتمع مع الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني، وكذلك مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في التكتل الموحد يوم الاثنين القادم في بروكسل.

وأشار المجلس إلى أن الرئيس عباس سيناقش مع المسؤولين الأوروبيين العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، “ولكن النقطة الأهم تتمحور حول آخر تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط”، حسب بيان صدر اليوم الثلاثاء بهذا الشأن.

ويسعى عباس لحشد مزيد من الدعم العملي له من الجانب الأوروبي، خاصة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وإعلان نيته نقل سفارة بلاده إليها.

وبالرغم من أن الأوروبيين قد عبروا علناً عن معارضتهم لقرار ترامب، إلا أن الرئيس الفلسطيني يسعى لحثهم على تحويل موقفهم هذا إلى إجراءات فعلية ضد إسرائيل.

و على الرغم من اعلان الطرف الفلسطيني رفضه لأي دور أمريكي مستقبلي في عملية السلام، لا يزال الأوروبيون متمسكين بموقف مبدئي، مفاده ضرورة استمرار العمل ضمن إطار الرباعية الدولية لإحداث تقدم في العملية السلمية المتعثرة.

ولكن أوروبا تحبذ توسيع إطار الرباعية الدولية لتشمل دولاً عربية مؤثرة في الملف الفلسطيني مثل الأردن ومصر.

ويشدد الأوروبيون على أن حل الدولتين هو الخيار الواقعي الوحيد الذي سيؤدي إلى تسوية النزاع الإسرائيلي – الفلسطيني، حيث “يتعين الشروع بمفاوضات مباشرة تؤدي إلى إقامة الدولتين بشكل يحقق تطلعات الإسرائيليين والفلسطينيين معاً”، حسب تصريحات المتحدثة باسم موغيريني.

ورفضت مايا كوسيانيتش، التعليق اليوم على التوصيات التي صدرت عن المجلس المركزي الفلسطيني، ومنها اعلان تعليق الاعتراف الفلسطيني بدولة إسرائيل.

إلى ذلك، تشير مصادر أوروبية مطلعة، إلى أن دول ومؤسسات الاتحاد الأوروبي تدرس حالياً إمكانيات زيادة الدعم للسلطة الفلسطينية، مقابل إقناع مسؤوليها بالتعامل “بهدوء” مع تبعات قرارات ترامب.