رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية يلتقي القائم بالأعمال الإنجليزي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس ـ إلتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية عبدالرحمن السويحلي، القائم بالأعمال الإنجليزي لدى ليبيا أنغوس ماكي في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، الثلاثاء.

وقال بيان لمكتب السويحلي إنه جرى خلال اللقاء “بحث تطورات الوضع السياسي في البلاد، ومتغيرات مواقف المجتمع الدولي تجاه الأزمة الليبية”.

وقد “نقل القائم بالأعمال الإنجليزي للسيد الرئيس تحيات واهتمام وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون بالأزمة الليبية ووضعها على رأس أولوياته هذا العام”. كما ثمّن ماكي “موقف المجلس الأعلى للدولة من مقترح غسان سلامة لتعديل الإتفاق السياسي”، والذي “تميّز بالمرونة وتسجيل التحفظات والمُطالبة بإعادة النظر في المقترح، مع تأكيد المجلس استمراره في دعم العملية السياسية والمفاوضات”.

من جانبه جدد السويحلي “استعداد المجلس الأعلى للدولة الدائم لدعم المصالحة الوطنية والتقدم بخطوات كبيرة نحو الإتفاق مع مجلس النواب، إذا أثبت حسن نواياه وأعلن التزامه بالإتفاق السياسي كمرجعية وحيدة يستمد منها شرعيته هو وكافة الأجسام السياسية، لإدارة البلاد فيما تبقى من المرحلة الإنتقالية”.