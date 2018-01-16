الخارجية التونسية: زيارة ألفانو دليل على دعم ديمقراطيتنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

تونس ـ رأت وزارة الخارجية التونسية أن “الزيارة التي قام بها وزير الخارجية أنجيلينو ألفانو “في هذا الوقت بالذات”، تدل على “الدعم القوي من جانب الحكومة الإيطالية للديمقراطية التونسية الشابة”.

وفي تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، الثلاثاء، ذكّر مدير مكتب الإعلام والإتصال بوزارة الخارجية بوراوي الإمام، أن وزير الخارجية أنجيلينو “ألفانو أكد خلال لقائه مع رئيس الجمهورية ووزير الخارجية التونسيَين، أن إيطاليا مستعدة لمواصلة تعزيز التعاون مع تونس في جميع القطاعات لمساعدتها على تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي”.

وأشار الإمام الى أن “تونس تقدر دعم شركائها الاستراتيجيين، ولا سيما الدول الأوروبية المجاورة، وتعتمد عليهم للتغلب على بعض التحديات الاجتماعية والاقتصادية”. أما بشأن مسألة الهجرة، فقد قال إن “الوزير ألفانو أكد في هذا السياق أن إيطاليا ستطرح نظرتها لتعزيز الدعم الاقتصادي والسياسي الأوروبي لتونس، في الاجتماع المقبل للوزراء”، المقرر في 22 كانون الثاني/يناير الجاري، “وسوف يطلب من الدول الأوروبية دعم جهود الحكومة التونسية لمواصلة الإصلاحات الهيكلية وتجاوز الصعوبات المالية”.

وخلص مدير إعلام الخارجية التونسية الى القول إن “زيارة الوزير الفانو كانت ايضا فرصة قيمة لتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بالنسبة للبلدين، كالهجرة السرية في منطقة المتوسط، ومكافحة الارهاب والازمة ليبيا”.