رئيس المجلس الرئاسي الليبي يبحث استئناف حركة الطيران في مطار معيتيقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس ـ قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، إن رئيسه فائز السراج بحث الثلاثاء، استئناف حركة الطيران في مطار معيتيقة، شمال البلاد.

واضاف موقع المجلس الرئاسي، أن الرئيس السراج “اجتمع بكل من وزير المواصلات ميلاد معتوق، ورئيس مصلحة الطيران المدني نصر الدين شائب العين، ورئيس مصلحة المطارات محمد بيت المال”، وذلك “لتقييم الوضع الفني لمطار معيتيقة الدولي بعد الأحداث المؤسفة التي تعرض لها”.

وخلص الموقع الرسمي للمجلس الرئاسي الى القول إن “السادة المسؤولون، عرضوا حجم الأضرار التي لحقت بمباني ومرافق المطار وعدد من الطائرات”، كما “ناقش الاجتماع الإجراءات التي أقرت لاستئناف الحركة الجوية في أسرع وقت ممكن.