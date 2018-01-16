ليبيا: اجتماع هيئات تعنى بحقوق الإنسان لبحث ملف الهجرة السرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس ـ قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا إنه عقد مساء الثلاثاء، إجتماعا مشتركا بين وفد من اللجنة، ومنظمة التعاون والإغاثة العالمية، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا، مع وفد مفوضية الشؤون الاجتماعية والسياسية بمفوضية الأتحاد الأفريقي بالعاصمة التونسية والمعني بشؤون الهجرة واللجوء، بحضور المبعوثة الخاصة للاتحاد الإفريقي إلى ليبيا السفيرة وحيدة العياري.

وأضافت اللجنة في بيان أن “الإجتماع تناول ملف الهجرة غير شرعية وأوضاع المهاجرين واللاجئين الأفارقة المتواجدين في ليبيا”، وكذلك “العمل على إيجاد حلول لهم وتمكينهم من العودة الطوعية إلى بلادنهم بسرعة الممكنة”، وقد “تمت الإشارة إلى تأخر السفارات والقنصليات في متابعة أوضاع رعاياها، والذي نتج عنه تأخر استكمال إجراءات عودتهم”.

وذكرت أنه “تم خلال الإجتماع التأكيد على أهمية إستمرار التواصل والتعاون مع منظمات المجتمع المدني في ليبيا لما لها من دور بارز وايجابي يسهم في رفع المعاناة عن المهاجرين الأفارقة في ليبيا”. وقد “أكد ممثلي المنظمات الحقوقية والإنسانية الليبية لوفد مفوضية الأتحاد الأفريقي، بأن ظاهرة الهجرة هي ظاهرة عالمية ومسؤولية معالجتها تقع على المجتمع الدولي بكامل مكوناته، حكومات ومنظمات دولية وإقليمية وحقوقية وانسانية، ومن بينها مفوضية الأتحاد الأفريقي”، وان “تعمل على إيجاد حلول فعليه وناجعة مع المجتمع الدولي، وإذا كانت هذه الظاهرة اقلقت العالم فإنها ارهقت ليبيا التي تعاني جملة من الإشكاليات والأزمات الداخلية”.

وخلصت اللجنة الى القول إن “وفد الاتحاد الأفريقي أعرب في ختام الإجتماع عن سروره بهذا اللقاء وأكد على أهمية التواصل والتنسيق مع كافة منظمات المجتمع المدني في ليبيا، وثمن الدور الإيجابي لهذه المنظمات”.