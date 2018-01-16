مسؤول إيطالي: تونس بلد لم يلق التضامن الذي يستحقه من الغرب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى مسؤول إيطالي أن تونس بلد لم يلق التضامن الذي يستحقه من جانب الغرب.

واضاف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، فابريتسيو تشيكّيتو، في بيان الثلاثاء، أنه “بينما يزور وزير الخارجية الإيطالي ألفانو تونس، فإن لجنتنا تؤكد صداقتها لهذا البلد، وللرئيس السبسي ولزعيم حزب النهضة الغنوشي، لأنهما منحا الحياة لتجربة مهمة للغاية في مجال الديمقراطية السياسية”، والتي “كانت السبب في ضربات الإرهاب مرارا وتكرارا، ولسوء الحظ لم يحظيا بالتضامن الذي يستحقانه من الغرب”.

وأعرب تشيكّيتو عن “الأمل بأن تكون زيارة الوزير ألفانو نيابة عن الحكومة الإيطالية، إبرازا لنقطة تحول من وجهة النظر هذه، لا فيما يتعلق بإيطاليا وحسب”، بل “من المجتمع الاقتصادي الأوروبي”، واختتم بالقول إن “من غير المقبول تماما أن تكون المظاهرات القائمة ذات أسباب اقتصادية من نواح عديدة”، وأن “بلدا مثل تونس لم يحظ بالتأييد المطلوب من جانب الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي”.