الخارجية الإيطالية تستضيف الخميس إجتماع لجنة الوزراء الإيطالية – الكرواتية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزارة الخارجية الإيطالية إنها ستستضيف يوم الخميس المقبل، الموافق 18 كانون الثاني/يناير، الجلسة الثالثة لإجتماع اللجنة الوزارية الإيطالية – الكرواتية.

وأضاف بيان لمقر الخارجية، قصر (فارنيزينا)، أن “الإجتماع سيكون برئاسة مشتركة من قبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أنجيلينو ألفانو، ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية في كرواتيا ماريا بيتشينوفيتش بوريك”.

وخلص البيان الى القول إنه “في نهاية الجلسة، عند حوالي الساعة 12:30، سيتم التوقيع على الاعلان المشترك ويليه المؤتمر الصحفي لوزيرا الخارجيتين”.

يذكر أن هذه الإجتماعات بدأت في عهد حكومة برلسكوني، التي كان فرانكو فراتّيني وزير خارجيتها، حيث استضافت وزارة الخارجية في الأول من تموز/يوليو 2009 الجلسة الأولى للجنة.