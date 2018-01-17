سياسي ليبي يحمّل المجلس الرئاسي مسؤولية الهجوم على مطار معيتيقة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس ـ حمّل عضو المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن الشاطر، المجلس الرئاسي مسؤولية الهجوم على مطار معيتيقة.

وأكد الشاطر في تغريدة على مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي الأربعاء، أنّ “عدم خضوع المجلس الرئاسي لأي رقابة أو محاسبة من السلطة التشريعية طيلة عامين هو تغوّل ينبغي وضع حد له”.

ووصف عضو المجلس الأعلى، “المجلس الرئاسي بدكتاتور جديد بثياب مدنية”، مشيرا الى أن “وجود سجن غير خاضع للقضاء في مطار مدني هو خطأ كبير”، وأنّ “عدم وجود بديل لمطار معيتيقة هو خطأ أكبر”، واختتم بالقول إن “ليبيا لن تتقدم بهذا”.