روسيا تحدد موعداً لمؤتمر سوتشي وتدعو 1700 سوري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الناطق باسم القوات الروسية في قاعدة حميميم أليكسندر إيفانوف اليوم (الأربعاء) عن تحديد موسكو موعد “مؤتمر الحوار الوطني السوري” في منتجع سوتشي الروسي في 30 كانون الثاني/يناير الجاري.

وقال إيفانوف إن المؤتمر سيستمر يوماً واحداً، وأشار إلى أنه تم تحديد الشخصيات التي ستكون حاضرة، وسيتم إعطاء الكلمة للجميع “حكومة ومعارضة” بما فيها الداخلية والخارجية والمسلحة والسياسية على حدٍ سواء، وسيكون من نتائجه البدء بالعمل على الدستور السوري الجديد.

وقالت مصادر مقربة من موسكو إن وزارة الدفاع الروسية وجّهت دعوات لـ 1700 شخصاً لحضور المؤتمر، من المتوقع أن يحضر نصفهم على الأقل وفق التقديرات الروسية، نقلاً عن المصادر.

وأكّد الجانب الروسي اليوم أيضاً أن وزير الخارجية سيرغيي لافروف بحث هاتفياً مع نظيره التركي التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر سوتشي، والذي “يعتبر خطوة مرحلية للتسوية السياسية للأزمة السورية”، وفق الجانب الروسي الذي أوضح أنه “تم خلال الاتصال التطرق إلى قضايا مناطق خفض التصعيد ومدى التزام أطراف الصراع بنظام وقف الأعمال القتالية خاصةً بعد أحداث محافظة إدلب ومنطقة الغوطة الشرقية الأخيرة”.

ومن المقرر، أن يعقد ممثلون عن الدول الثلاث الضامنة لوقف إطلاق النار (روسيا وتركيا وإيران) لقاءً خاصاً في منتجع سوتشي يومي 19 و20 الجاري في إطار التحضير للمؤتمر.

ويُشار إلى أن غالبية المعارضة السورية بأطيافها السياسية والعسكرية، أعلنت حتى الآن رفضها المشاركة في مؤتمر سوتشي، معتبرة إياه أداة لـ”تأهيل وشرعنة نظام الأسد”.