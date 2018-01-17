تاياني: نعم للبعثة العسكرية الايطالية للنيجر إذا كانت ضمن استراتيجية أوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رحب رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاياني بإعلان الحكومة الايطالية إرسال بعثة عسكرية إلى النيجر، إذا كان قرارها يأتي “ضمن استراتيجية أوروبية” و”ليس إنقيادا للرغبات الفرنسية”، على حد وصفه.

وأضاف تاياني، الذي ينتمي إلى حزب (فورتسا إيتاليا) المعارض بقيادة سيلفيو برلسكوني، في حديث إذاعي الأربعاء “إذا كان القرار إنقيادا للخيارات الفرنسية، فإنه لا يصب في مصلحة إيطاليا من الناحية السياسية”. وأضاف “إيطاليا يجب أن يكون لها دورا أكبر في أوروبا. كما أن هناك حاجة إلى مزيد من التوازن وإلا فإننا نتحرك نحو أوروبا بقيادة ألمانية-فرنسية”.

يشار إلى أن حزب (فورتسا إيتاليا) أعلن دعمه للبعثة العسكرية الايطالية إلى النيجر، والتي ستخضع للتصويت البرلماني في وقت لاحق اليوم الاربعاء، بينما تراجعت (رابطة الشمال) عن موقفها الرافض حيث أكدت على أن برلمانيها سيمتنعون عن التصويت، مما يضمن مصادقة الجهاز التشريعي على قرار إرسال البعثة العسكرية.

جدير بالذكر أن وزيرة الدفاع الايطالية، روبيرتا بينوتي، قد نوهت مؤخرا بألا مهام قتالية لبعثة بلادها، التي قوامها حوالي 470 عسكري، حيث يقتصر دورها على تدريب القوات المحلية في النيجر وبأن المبادرة “ثنائية” وجاءت “تجاوبا على طلب من سلطات نيامي”.