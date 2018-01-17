عريقات: لا شريك في إسرائيل لعملية السلام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- رأى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات أن المجلس المركزي الفلسطيني قد اتخذ قرارات “مسؤولة ومستندة في مجملها إلى القانون الدولي والشرعية الدولية”.

وشدد عريقات في تصريح صحفي على أنه “لا يوجد شريك في إسرائيل لعملية السلام، لأن الحكومة الإسرائيلية قد اختارت طريق المستوطنات والإملاءات وفرض الوقائع الاحتلالية على الأرض والحصار والإغلاق وهدم البيوت والتطهير العرقي والاغتيالات والإعدامات”، كل ذلك بهدف “تدمير خيار الدولتين على حدود 1967 واستبداله بخيار الدولة بنظامين أي (الأبرثايد) والفصل العنصري وثقافة الكراهية”.

وأعاد عريقات التأكيد على أن إدارة الرئيس الأمريكي وبعد قرارها باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفراتها إليها “لم تعد شريكاً أو وسيطاً أو راعٍ لعملية السلام، إذ أنها اختارت الإنحياز الاعمى لممارسات وسياسات الحكومة الإسرائيلية من إملاءات ومستوطنات، ولم تقم خلال العام الأول من ولايتها حتى من الحديث عن مبدأ الدولتين على حدود 1967 وإدانة المستوطنات، وأكتفت بالقول أنها مع الدولتين إذا وافق الجانبان، أي أنها اعطت الحكومة الإسرائيلية (فيتو) على مبدأ الدولتين”.

ودعا عريقات أعضاء اللجنة الرباعية (روسيا، والإتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة) إلى “إلزام إدارة الرئيس ترامب بمبادئ وركائز وأسس الرباعية الدولية المستندة إلى القانون الدولي والشرعية الدولية وخطة خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، وذلك لضمان تحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين والأسرى استناداً لقرارات الشرعية الدولية ذلت العلاقة. كما ادان عريقات قرار الادارة الامريكية بتقليص المساعدات لوكالة غوث وتشغيل الاجئين”.