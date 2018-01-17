رئيس الوزراء الايطالي يثمن الاقرار البرلماني للبعثة العسكرية للنيجر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- صادق البرلمان الايطالي، في ست عمليات تصويت مختلفة مساء الأربعاء، لصالح تجديد عمل البعثات الدولية ونشر بعثة عسكرية جديدة، قوامها 470 جندي، في النيجر، ضمن إتفاقية ثنائية بين روما ونيامي لغرض تدريب القوات المحلية هناك.

وفي أول تعليق على الاقرار البرلماني، كتب رئيس الوزراء باولو جينتيلوني في تغريدة على موقع (تويتر) “مصادقة البرلمان على البعثات الدولية: من أفغانستان ومرورا بالعراق إلى كوسوفو وليبيا والنيجر. القوات المسلحة ووكالة التعاون الدولي تعمل من أجل السلام والتنمية والاستقرار، ضد الإرهاب و الاتجار بالبشر”.

وكانت إيطاليا قد أعلنت أنها ستقلص وجودها العسكري في العراق وأفغانستان لصالح البعثة العسكرية الجديدة إلى النيجر.