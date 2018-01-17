الائتلاف الوطني السوري المعارض: لا للمخطط الأمريكي لقوة حدودية شمال شرق البلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب الائتلاف الوطني السوري المعارض عن “إدانة المخطط الأمريكي الرامي إلى تشكيل قوة حدودية شمال شرق سورية”، معلنا “رفض أي ذرائع أو مزاعم تسعى لتسويق مثل هذه المشاريع”.

وقال الائتلاف في بيان إنه إذ “يؤكد أهمية الجهود التي بذلت لمحاربة الإرهاب والتصدي لتنظيم داعش الإرهابي، إلا أن ذلك لا يبرر الاستعانة بتنظيمات ارتكبت انتهاكات وجرائم ضد السوريين، وليس مقبولاً وضع الأراضي التي تحررت من الإرهاب تحت سلطة تنظيم الاتحاد الديمقراطي الكردي (PYD) أو غيره من التنظيمات ذات الأجندات التي تتعارض مع أهداف الثورة السورية، وترتبط بالنظام وقوى الاحتلال”.

ورأى الائتلاف “إن تجاوز الاستحقاقات المطلوبة بشكل ملح على مستوى الحل السياسي، والاستمرار في حجب التسليح عن الجيش الحر، بالتزامن مع دعم وتسليح قوى أخرى ذات مشاريع غير وطنية، والعمل على تمرير مثل هذه المخططات المرفوضة وغير الشرعية؛ كل ذلك يكشف عن سياسة انتهازية تستغل الظروف لزرع مزيد من المشكلات، بدل التحرك نحو فرض ضغوط على النظام وداعميه لتنفيذ القرارات الدولية”.

واضاف البيان “يؤكد الائتلاف بأن كل المحاولات الرامية إلى فرض أي نوع من المشاريع أو الحلول التي تهدد بتقسيم سورية، هي محاولات محكومة بالفشل، ناهيك عما يترتب عليها من تفاقم الأزمة وتزايد معاناة ملايين السوريين”.

ونوه بأن “قائع السنوات الماضية، وتضحيات الشعب السوري والتزامه بمبادئ ثورته، كل ذلك يؤكد أن أي طرف لن يتمكن من تنفيذ أي خطوات أو مشاريع على الأرض ضد إرادة الشعب السوري الذي سيواصل كفاحه من أجل الحرية والكرامة والعدالة”.