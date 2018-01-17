الأعلى للدولة في ليبيا: على حكومة الوفاق تحمل مسؤولياتها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

طرابلس- طالب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا حكومة الوفاق الوطني بـ”الإرتقاء إلى مستوى الأحداث وتحمل مسؤولياتها والتعامل مع هذه الأزمة الأمنية بحزم وحكمة بما يضمن إنهاء التوتر ومعالجة أسبابه”.

وجدد أعضاء الأعلى للدولة، في جلسة اليوم الأربعاء استكمالا لاجتماعاته التشاورية لـ”مناقشة التطورات الخطيرة” للأوضاع الأمنية في طرابلس، وحول مستجدات ملف المصالحة الوطنية والوضع الإقتصادي في البلاد، “إلتزامهم برفض اللجوء إلى العنف واستخدام القوة لتصفية الحسابات السياسية أو الشخصية”، مؤكدين، في بيان، “إدانتهم واستنكارهم لترويع الآمنين وتعريض أرواح ومُقدرات الشعب الليبي للخطر والدمار”.

كما دعا المجلس، حسب البيان، “كافة الأطراف إلى التهدئة والإبتعاد عن التصعيد العسكري، وإزالة أسباب الإحتقان والتوتر الأمني إنْ وُجدت، وفتح أفاق الحوار لنزع فتيل الفتنة والتوتر، وتجنيب العاصمة ومُنشآتها شبح الحرب والدمار”.

كما ناقش أعضاء المجلس “ملف المصالحة الوطنية ومسألة عودة النازحين والمُهجرين إلى ديارهم”. وفي هذا الصدد “ثمّن المجتمعون التقدم الكبير الذي تم إحرازه في عملية المصالحة بين مصراتة وتاورغاء وبدء الإجراءات العملية لعودة نازحي تاورغاء إلى مدينته”. واتفق أعضاء الأعلى للدولة على “وضع ملف عودة مُهجري بنغازي والمنطقة الشرقية إلى ديارهم على رأس أولويات المجلس لعام 2018، تأكيدًا على إلتزام المجلس الأعلى للدولة بالإضطلاع بدوره الرئيسي في إنجاز وتعزيز عملية المصالحة الوطنية في ليبيا”.