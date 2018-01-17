ألفانو: علاقات فريدة بين إيطاليا ورومانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بوخارست- وصف وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو العلاقات بين بلاده ورومانيا بـ”العلاقات الفريدة”.

وقال في تصريح صحفي خلال زيارة رسمية إلى بوخارست اليوم الأربعاء، إلتقى خلالها الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس ونظيره وزير الخارجية تيودور ميليسكانو، “التبادل التجارى المربح والاندماج بين انظمتنا الاقتصادية ليسا العنصرين الوحيدين للتعاون الحيوى بين البلدين، بل هو الاخاء بين مجتمعاتنا الذي يجعل علاقتنا فريدة”

ووفق رئيس الدبلوماسية الإيطالية، فإن “الشعبين الإيطالي والروماني تجمعهما صداقة تاريخية تقتات من العديد من أوجه الانتماء، بدءا من التشابه القوي بين اللغتين، وهو عامل أسهم تاريخيا في العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية المكثفة” بين روما وبوخارست.