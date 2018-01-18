المركز الإسلامي الثقافي الإيطالي: تضامن مع محامية أبعدت عن المحكمة لإرتدائها الحجاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب المركز الإسلامي الثقافي الإيطالي (جامع روما الكبير) عن تضامنه مع المحامية الممارِسة أسماء بلفقير، التي أبعدت أمس عن قاعة المحكمة الإدارية الإقليمية (Tar) في بولونيا، لإرتدائها الحجاب.

وقال رئيس المركز الإسلامي الثقافي الإيطالي البرلماني خالد الشوقي، في بيان إن “هذا عمل خطير ينتهك الحرية الدينية ونحن قريبون من هذه المحامية التي كانت في قاعة المحكمة بوجه مكشوف، وبالتالي يمكن التعرف عليها في ظل احترامها لكل الإجراءات الأمنية”.

واضاف شوقي أنه “على الرغم من ذلك، توجب على أسماء ترك قاعة المحكمة”، بل أن “القاضي الذي أجبرها على ذلك، ومنعها من أداء عملها، دافع طلبه أيضا بذريعة وجوب احترام الثقافة والتقاليد الإيطالية، وليس الإشارة إلى مخالفة قاعدة ما، لا وجود لها أصلا”.