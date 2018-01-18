نتنياهو يعلن عودة صفقة صواريخ مع الهند

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – اعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اعادة صفقة بيع صواريخ الى الهند بقيمة ٥٠٠ مليون دولار بعد ان كانت الهند قد جمدتها مؤخرا.

وقال نتنياهو في بيان الخميس، “في أعقاب المحادثات التي أجريتها مع صديقي رئيس الوزراء نارندرا مودي، أخبرتنا الحكومة الهندية أنها تعيد صفقة صواريخ السبايك إلى مسارها”، مبينا أن “هذا مهم جدا بالنسبة لي وستكون هناك صفقات كثيرة أخرى”.

وكانت الهند اعلنت مؤخرا تجميد الصفقة بعد الخشية على التأثير على صناعات هندية.

ويقوم نتنياهو بزيارة رسمية للهند اعتبارا من يوم الاحد الماضي، يختتمها اليوم.