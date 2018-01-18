متحدث أوروبي: جاهزون لاستئناف الحوار مع تركيا ولا تأكيدات لقمة مشتركة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ماغاريتس شيناس، أن الاتحاد جاهز لاستئناف الحوار مع تركيا، مشدداً على مصلحة بروكسل وانقرة الإبقاء على شراكة وعلاقات تعاون وثيقة.

وكان المتحدث يجيب اليوم على أسئلة تتعلق بإمكانية عقد قمة أوروبية – تركية خلال هذا العام، حيث قال “سبق وفكرنا بهذا الاحتمال، ولكن لا أستطيع تأكيد الأمر حالياً”، على حد تعبيره.

وبالرغم من أن الاتحاد الأوروبي يتمسك بشراكة وعلاقات متعددة الأطياف مع تركيا، إلا أن بروكسل لا ترغب في المضي قدماً في مفاوضات الشراكة المتعثرة منذ سنوات، بسبب ما تراه ابتعاداً تركيا متسارعاً عن القيم الأوروبية.

ولكن الاتحاد الأوروبي لم يغلق الأبواب تماماً بوجه أنقرة، فبروكسل لا تزال جاهزة لمساعدة الأتراك على الاقتراب أكثر فأكثر من الاتحاد بقيمة ومبادئه. وقال شيناس “بالطبع لا يمكن الحديث عن أي تقدم ما دام نشطاء وصحفيون رهن الاحتجاز”.

هذا ومن المقرر أن تصدر المفوضية الأوروبية تقارير حول مدى التقدم الذي أحرزته الدول المرشحة للانضمام، ومنها تركيا، في وقت لاحق من العام الحالي.

كما ينوي الاتحاد الأوروبي عقد قمة خاصة بدول البلقان في 17 آيار/مايو القادم في صوفيا، حيث ترأس بلغاريا الدورة الحالية للتكتل الموحد.

وتتمسك بلغاريا بضرورة الحفاظ على علاقات “طيبة” مع تركيا، خاصة في مجال الهجرة، إذ ساهم اتفاق 18 آذار/مارس 2016 في تخفيض عدد المهاجرين القادمين إلى الاتحاد.

ويذكر أن تركيا لا زال تُعتبر رسمياً دولة مرشحة لعضوية الاتحاد، وبالتالي فهي تستمر في الاستفادة من الأموال الأوروبية المخصصة لهذا الغرض، رغم وعي الجميع أن التحاقها بالركب الموحد يبدو شبه مستحيل حالياً.