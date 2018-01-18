جينتيلوني: تجاوزنا أسوأ أزمة منذ انتهاء الحرب العالمية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني إن “من الضروري أن نتحلى في ايطاليا بالشجاعة والثقة”، فقد “تجاوزنا أخيرا، أصعب أزمة اقتصادية شهدناها في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية”.

وفي كلمته لافتتاح العام الدراسي 2017/2018 لجامعة لويس غويدو كارلي في روما، الخميس، أضاف رئيس الحكومة أن بلاده تجاوزت الأزمة بـ”مستوى جيد من النمو والاستقرار، وارتفاع مستويات التوظيف بنسب لا مثيل لها منذ بدء إجراء الاحصائيات على مجال العمل”، على الرغم من أنه “لا يزال لدينا الكثير مما يجب استعادته بالنسبة للعمل بين الشباب والنساء”.

وأشار جينتيلوني الى أن “الحسابات العامة ليست كما يجب، لكن العجز انخفض بشكل جيد”، حيث “بلغت نسبته 3٪”، ومن المتوقع “أن يكون هناك مزيدا من الإنخفاض العام الجاري، لتصل النسبة الى 2٪”.

وذكر رئيس الوزراء أن “هناك جزءاً من ايطاليا يمر بصعوبات”، في إشارة الى مقاطعات جنوب البلاد “وإن لم نتعامل مع هذا الجزء، فسنضطر الى بذل جهود أكبر لتحقيق التقدم”. واختتم منوها بأن “الازمة تركت جراحاً لم تلتئم بعد، وعلينا العمل أكثر وليس أقل من السابق لمحاربة الفقر وتعزيز الاندماج الاجتماعي”.