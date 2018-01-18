إيطاليا: برلسكوني لا يستبعد العودة لحكم البلاد للمرة الخامسة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- لم يستبعد رئيس الوزراء الاسبق، سيلفيو برلسكوني العودة لحكم البلاد للمرة الخامسة، حال فوز تحالف يمين-الوسط الذي يقوده بالانتخابات البرلمانية القادمة وقبول المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان في ستراسبورغ لطعنه في حكم يحظر عليه الترشح لأي منصب عام حتى عام 2019 في أعقاب إدانته بالتزوير الضريبي.

وقال برلسكوني، الذي يمتلك إمبراطورية (ميدياست) الإعلامية، لإحدى قنوات التلفزة الخميس، “إذا صدر حكم من ستراسبورغ ينقض قرار مجلس الشيوخ، لا يمكنني عندها التراجع عن رئاسة الوزراء”. ولكنه أردف “هذا غير مرجح، فأنا أعرف الزمن الذي تستغرقه محكمة ستراسبورغ قبل النطق بالأحكام”، حيث ينبغي أن تصدر قرارها قبل اجراء الانتخابات البرلمانية الإيطالية في الرابع من آذار/مارس القادم.

وأضاف برلسكوني (81 عاما)، الذي حكم إيطاليا ثلاث مرات منذ بداية الألفية الثالثة ولأول مرة في أواسط تسعينيات القرن الماضي، “إذا توليت رئاسة الحكومة فسوف أمنح حقيبة وزارة الداخلية إلى (الامين العام لرابطة الشمال وحليفه في إئتلاف يمين-الوسط) ماتيو سالفيني”.