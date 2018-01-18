البرلمان الأوروبي يعتزم تشكيل لجنة لمتابعة استعمال المبيدات الزراعية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ – بروكسل – قرر رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، ورؤساء المجموعات البرلمانية إعطاء الضوء الأخضر لتشكيل لجنة خاصة لمتابعة استعمال المبيدات الزراعية في دول الاتحاد.

ويأتي هذا القرار بعد أن أثارت العديد من الهيئات والمنظمات المدنية والمتخصصة مخاوف بشأن استخدام المبيدات، خاصة الغليفوسات (مبيد الاعشاب الضارة) ، الذي تم تمديد استخدامه لخمس سنوات قادمة.

وستضم اللجنة 30 من أعضاء البرلمان الأوروبي وتكلف بالعمل لمدة 9 أشهر يمكن تمديدها، و”سيصوت البرلمان على هذا الاقتراح خلال جلسة عامة الشهر المقبل”، حسب البيان الصادر حول هذا الموضوع.

وستضطلع اللجنة الخاصة بمراقبة الإجراءات المتبعة في عملية منح تراخيص استخدام المبيدات في دول الاتحاد، وكذلك معاينة التقارير العلمية الصادرة بهذا الشأن.

وستركز اللجنة على دراسة الإمكانيات العلمية والمادية المتوفرة لدى وكالات الاتحاد الأوروبي المتخصصة والتي ستؤهلها لاتخاذ قرارات مستقبلية تتمتع بالصدقية بشأن منع أو إجازة استخدام المبيدات.

وكان الجدل قد احتدم خلال الأشهر القليلة الماضية بين مؤسسات الاتحاد والدول الأعضاء وشركات تصنيع المنتجات الزراعية والمبيدات بشأن خطورة مبيد الغليفوسات على الصحة العامة.