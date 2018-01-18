رئيس هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية: روسيا تسعى بمؤتمر سوتشي لتحقيق مالم تحققه في آستانة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اعتبر رئيس هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية، نصر الحريري أن “روسيا تقف بوجه جميع المبادرات الدولية لإيجاد الحل في سورية”، وقال إنها تسعى لعقد (مؤتمر سوتشي) لـ”تحقيق مالم تستطيع تحقيقه في المحادثات التي عقدت سابقا في العاصمة الكازاخية آستانة”.

وجاء هذا التصريح خلال لقاء للحريري والوفد المرافق له، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، في قصر الإليزيه في باريس، حسبما أفادت الدائرة الإعلامية للإئتلاف الوطني السوري المعارض.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة أوروبية تقوم بها الهيئة، تشمل أيضا روما وبرلين، استعداداً لجولة المفاوضات القادمة تحت رعاية الأمم المتحدة ، التي تجري الأسبوع المقبل في العاصمة النمساوية فيينا.

وأكد الحريري خلال لقائه الرئيس الفرنسي أن “الهيئة تسعى جاهدة لتطبيق القرارات الدولية من خلال تحقيق الانتقال السياسي الحقيقي في سورية، وفق بيان جنيف والقرار 2254″، حسبما ذكرت الدائرة الإعلامية للإئتلاف، التي نسبت إلى ماكرون “التأكيد على مواصلة دعم بلاده للعملية السياسية الجارية في جنيف”، وعلى أن “عملية إعادة الإعمار لن يشارك فيها الاتحاد الأوروبي قبل بدء المرحلة الانتقالية الخالية من حكم الأسد”.