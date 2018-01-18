مصادر دبلوماسية: ترجيح تأجيل موعد مؤتمر سوتشي حول سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت مصادر دبلوماسية غربية إن روسيا دعت معارضين سوريين إلى موسكو “بشكل منفصل وبسرية”، لإقناعهم بالمشاركة في مؤتمر سوتشي، التي حددت 30 كانون الثاني/يناير الجاري موعدا له. وحسب تلك المصادر، فإن الموعد المعلن للمؤتمر “ليس دقيقاً، وفي الغالب سيتراجعون عنه خلال أيام، ليتم تأجيله”.

وأوضحت المصادر أن روسيا قامت خلال الأيام الأخيرة بدعوة معارضين سوريين دون أن تُعلن ذلك، وحرصت على أن تكون زياراتهم دون تغطية إعلامية، في محاولة لإقناعهم بجدوى المشاركة في مؤتمر سوتشي وأهمية حضورهم له، وأشارت إلى أن بعض هؤلاء تجاوبوا مع الرغبة الروسية وأبدوا في نهاية الزيارة موافقتهم على الحضور.

إلى ذلك، قالت المصادر أنها مازالت تُرجّح تأجيل المؤتمر إلى موعد جديد غير محدد، مشيرة إلى “ضغوط تُمارس على روسيا من أكثر من جهة، سواء من إيران، التي لا ترغب بهذا المؤتمر، وإدارة واشنطن التي لا ترى فيه أي جدوى”.

لكن موسكو – وفقاً للمصادر – “لن تلغي المؤتمر لأنه سيقدّم خدمات داخلية جمّة بالنسبة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو لن يستغني عنها”.

وكان الناطق باسم القوات الروسية في قاعدة حميميم أليكسندر إيفانوف قد أعلن تحديد موسكو موعد “مؤتمر الحوار الوطني السوري” في منتجع سوتشي الروسي في 30 كانون الثاني/يناير الجاري، وقال إنه سيستمر يوماً واحداً، وأشار إلى أنه تم تحديد الشخصيات التي ستكون حاضرة في المؤتمر، وسيتم إعطاء الكلمة للجميع “حكومة ومعارضة”، بما فيها الداخلية والخارجية والمسلحة والسياسية على حدٍ سواء، وسيكون من نتائجه البدء بالعمل على الدستور السوري الجديد.

ويُشار إلى أن غالبية المعارضة السورية بأطيافها السياسية والعسكرية، ترفض حتى الآن المشاركة في مؤتمر سوتشي، معتبرة إياه أداة لـ”تأهيل وشرعنة نظام الأسد”.