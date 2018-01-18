إيطاليا تخصص مليار يورو لإعادة إعمار مناطق ضربها الزلزال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أقرت السلطات الايطالية اليوم الخميس خطة لإعادة إعمار المرافق العامة في مقاطعات بوسط البلاد دمرها الزلزال في العامين الاخيرين، تتجاوز كلفتها المليار يورو.

وجاء اقرار هذه الخطة خلال اجتماع للجنة المختصة بإعادة الإعمار برئاسة المفوض الخاص، باولا دي ميكيلي، مع ممثلي مقاطعات ماركي وأبروتسو وأومبريا ولاتسيو ورئيس إدارة الدفاع المدني، أنجيلو بوريلي ، انعقد في بلدة “بيفي تورينا” في مقاطعة ماركي، واحدة من أكثر البلديات التي تأثرت بالزلزال.

وخصصت الخطة، التي يبلغ مجمل قيمتها مليار و35 مليون يورو، 605 مليون لإقليم ماركي و156.8 مليون لإقليم أبروتسو، 149.5 مليون لإقليم لاتسيو و122.5 مليون لإقليم أومبريا.