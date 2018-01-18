سالفيني يرد على حليفه برلسكوني: إذا فازت رابطة الشمال سأقود أنا الحكومة الايطالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال الأمين العام لحزب رابطة الشمال، ماتيو سالفيني أنه سيكون رئيسا للحكومة القادمة، إذا تقدم حزبه في الانتخابات البرلمانية في عدد الأصوات على حزب حليفه، في إئتلاف يمين-الوسط، سيلفيو برلسكوني.

وقال سالفيني لإحدى قنوات التلفزة العامة مساء الخميس “إذا إختار الناخبون الايطاليون رابطة الشمال، فعندئذ سوف أتولى أنا منصب رئاسة الوزراء وسأختار أفضل تشكيلة وزارية ممكنة”.

وجاء تصريح سالفيني ردا على تصريحات صدرت في وقت سابق عن برلسكوني أعلن خلالها رغبته في العودة لحكم البلاد للمرة الخامسة، حال فوز تحالف يمين-الوسط الذي يقوده بالانتخابات البرلمانية القادمة وقبول المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان في ستراسبورغ طعنا قدمه ضد حكم يحظر عليه الترشح لأي منصب عام حتى عام 2019 لإدانته بالتزوير الضريبي.

وأضاف برلسكوني، الذي حكم إيطاليا ثلاث مرات منذ بداية الألفية الثالثة ولأول مرة في أواسط تسعينيات القرن الماضي، “إذا توليت رئاسة الحكومة فسوف أمنح حقيبة وزارة الداخلية إلى سالفيني”.