رئيس الوزراء الايطالي: مدى مشاركة الناخبين تعتمد على مصداقية الحملات الانتخابية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس الوزراء الايطالي باولو جينتيلوني أن مخاطر بروز ظاهرة عزوف الناخبين الايطاليين عن التصويت، في الإنتخابات البرلمانية في الرباع من آذار/مارس المقبل، تتوقف على السياسيين ومصداقية حملاتهم الانتخابية

وقال جينتيلوني، القيادي في الحزب الديمقراطي “الامتناع عن التصويت يتوقف علينا أيضا، فالمشاركة الشعبية مهمة دائما، وهذه المرة مهمة بشكل خاص، لانها تقرر إلى من يُعهد حكم البلاد بينما نتجاوز الازمة الاقتصادية”. وأردف “لكن اذا قمنا بحملة انتخابية مبنية على الكراهية والخوف وعلى تعهدات من المستحيل الالتزام بها ، فيصعب عندها توقع مشاركة كبيرة للناخبين”.

هذا، ويذكر أن آخر استطلاعات حول توجهات الناخبين، جرى تداولها إعلاميا، أظهرت تقدم تحالف أحزاب يمين-الوسط (%38) على يسار-الوسط بقيادة الحزب الديمقراطي (27.9%). ولا تزال حركة خمس نجوم الحزب الأول في إيطاليا (26.3) ولكن من الصعب أن تتحالف مع أحزاب أخرى لبلوغ حاجز الـ40% الذي يضمن لها الاغلبية.