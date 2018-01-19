ألفانو يستقبل نصر الحريري ويدعو روسيا لحض النظام السوري على الانخراط بجدية في جنيف

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب وزير الخارجية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو عن الأمل بأن “تعمل روسيا على ضمان إنخراط النظام السوري بحسن نية في المفاوضات” عملية جنيف السياسية بشأن الأزمة السورية تحت مظلة الأمم المتحدة

جاء ذلك خلال لقائه أمس الخميس في روما بمقر وزارة الخارجية مع رئيس هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية، نصر الحريري، حيث أعرب الفانو عن “تقديره للنهج المتوازن والبناء الذي اتبعته المعارضة السورية بقيادة الحريري”.

ووفق مذكرة للخارجية الإيطالية صدرت صباح الجمعة، فإن الطرفين “توافقا على الأهمية الحاسمة للحفاظ على العملية السياسية في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، باعتبارها المسار الوحيد لتحقيق حل سياسي للصراع السوري يتمتع بالمصداقية”.

وكما شجع رئيس الدبلوماسية الايطالية رئيس هيئة التفاوض بالمعارضة السورية على “مواصلة الالتزام التفاوضي في ضوء الجولة المقبلة من المحادثات المقرر عقدها في فيينا في 25-26 كانون الثاني /يناير، على أمل أن تعمل روسيا على ضمان أن ينخرط النظام بحسن نية في المفاوضات”.

ونوهت وزارة الخارجية بأن “إيطاليا تبقى، في إطار التنسيق الوثيق مع الشركاء الأوروبيين والولايات المتحدة، ملتزمة بدعم جهود مبعوث الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا، الذي يهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة للانتقال السياسي في سورية، بالتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254

ويقود الحريري وفدا لهيئة التفاوض ضمن جولة أوروبية، شملت بروكسل وباريس وروما ولاحقا برلين، استعداداً لجولة المفاوضات القادمة تحت رعاية الأمم المتحدة ، التي تجري الأسبوع المقبل في العاصمة النمساوية فيينا.