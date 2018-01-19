إيطاليا: ألفانو يقدم مؤتمرا حول معاداة السامية في 23 الشهر الجاري

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزارة الخارجية الإيطالية إن الوزير أنجيلينو ألفانو سيقدم في الـ23 من شهر كانون الثاني/يناير الجاري، مؤتمرا حول معاداة السامية.

وأضاف بيان لمقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا)، الجمعة، أنه “في إطار الرئاسة الايطالية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، سيقوم وزير الخارجية والتعاون الدولي أنجيلينو ألفانو ورئيسة اتحاد الجماعات اليهودية الإيطالية، نويمي دي سينيي، بتقديم المؤتمر الدولي حول مسؤولية الدول والمؤسسات والأفراد في مكافحة معاداة السامية في المنطقة التابعة للمنظمة”.

وذكر البيان أن “المؤتمر حول معاداة السامية، سيعقد بمقر وزارة الخارجية في روما في الـ29 من الشهر الجاري، ويتألف من جلسة عامة وأربعة مواضيع فرعية”، وأنه “سيتم في إطار تقديم المؤتمر، افتتاح معرض وثائقي ينظمه الأرشيف التاريخي التابع لوزارة الخارجية، بمساهمة من مركز ياد فاشيم (الذكرى)، ومتحف الشواه (المحرقة) في روما”، وكذلك “متحف اليهودية الإيطالية في فيرارا، ومشروع ترجمة التلمود البابلي”.