صادرات المنتجات الزراعية الايطالية للصين تناهز نصف المليار يورو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت بيانات صدرت الجمعة بأن صادرات المنتجات الزراعية الايطالية إلى الصين ناهزت في عام 2017 نصف المليار يورو.

وقدرت رابطة المنتجين الزراعيين الايطالية (كولديريتي)، بناء على إحصائيات صدرت عن المعهد الوطني للإحصاء، هذه الصادرات بنحو 460 مليون يورو، مسجلة بذلك زيادة قدرها 18% مقارنة بعام 2016.

وأشارت الجمعية إلى أن هذه النتائج الهامة، التي تحققت في السنة الماضية تأتي في وقت أزالت فيه سلطات بكين الحظر على لحوم البقر وخفضت رسوم الاستيراد على بعض المنتجات الرئيسية الإيطالية.

ونشرت هذه البيانات تزامنا مع إنطلاق فعاليات (عام السياحة أوروبا-الصين) في مدينة البندقية، التي يشارك فيها رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، رئيس ادارة السياحة الوطنية الصينية، جينزاو لى، الوزير الإيطالي للتراث الثقافي والأنشطة والسياحية، داريو فرنشيسكيني، والمفوض الأوروبي للسوق الداخلية والصناعة وريادة الأعمال، إلزبيتا بينكوسكا.

وفي هذا الصدد، نوهت جمعية حماية المنتجين الزراعيين، بأن إيطاليا استقبلت في العام الماضي 1.4 مليون سائح صيني.