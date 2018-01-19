جينتيلوني: لا غنى عن التعاون بشأن الإرهاب والهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني أن التعاون في إطار الحكومة بشأن الإرهاب والهجرة، أمر لا يمكن الإستغناء عنه.

وفي تصريح بمناسبة الاجتماع الثالث للجنة الوزارية للتعاون الإنمائي، الذي التأم الجمعة بمقر الحكومة، قصر (كيجي)، بحضور كل من وزراء الخارجية أنجيلينو ألفانو، العمل جوليانو بوليتّي والبيئة جان لوكا غالّيتي، أضاف رئيس الحكومة أنه “يمكننا أن نعتبر أنفسنا راضين عن النتائج التي حققناها بعد الموافقة على قانون عام 2014 الذي أعاد هيكلة نظام تعاوننا”.

وتابع جينتيلوني “يجب ألا ننسى أبدا مدى أهمية عنصر التعاون الإنمائي الذي يشكل الأساس الذي يتيح أن تساعدنا العلاقات مع هذه البلدان على بناء سياق أفضل للمستقبل، بما في ذلك ما يتعلق بالمشاكل الاجتماعية، والمخاطر المرتبطة بالإرهاب، والأسباب الجذرية لتدفقات الهجرة الكبيرة”.

وذكر رئيس مجلس الوزراء أن “نشاطات التعاون ترتبط بشكل متزايد بسياساتنا الخارجية والامنية، وأن المزيد من مشاريع التعاون في كل دولة ترتبط بمشروعات التنمية والنمو الاقتصادي، وليس مشروعات المساعدة فقط”.

وخلص جينتيلوني الى القول إنه “لا يمكننا لعب دور دولة كبيرة في السياسة الخارجية وأن يكون لدينا ثقلا اقتصاديا كبيرا في منطقتنا، إن لم نمتلك في الوقت نفسه تآزرا بين عمل التعاون هذا والبعد السياسي والاقتصادي لنشاطنا”.