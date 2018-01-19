رئيسة النواب الإيطالي تصف سياسيين يمينيين بـ”عنصريين لا يفهمون الدستور”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وصفت رئيسة مجلس النواب الإيطالي لاورا بولدريني سياسيين يمينيين في بلادها بأنهم “عنصريون لا يفهمون الدستور”.

وأضافت بولدريني في تصريحات متلفزة الجمعة، أن “التصريحات التي أطلقها الأمين الفدرالي العام لحزب رابطة الشمال، ماتّيو سالفيني ومرشح الحزب نفسه لرئاسة أقليم لومبارديا أتّيليو فونتانا انتشرت في جميع أنحاء العالم”، مبينة أن “الايطاليين لا يستحقون أن يوضعوا على الصفحة الأولى لأجل هذه التصريحات”، المسيئة للمهاجرين.

وذكرت رئيسة مجل يالنواب أن “أولئك الذين يتحدثون عن العرق هم عنصريون” وأن “الحقيقة الأكثر خطورة هو أنهم لم يفهموا كيف ورد استخدام تعبير العرق في الدستور”، لذلك “أطلب العذر للايطاليين”.

وكان فونتانا قد استشهد في تصريحات مطلع الأسبوع الجاري بالدستور الايطالي للدفاع عن استخدامه تعبير “العرق الابيض”، الذي اعتبره عرضى لـ”خطر الإندثار” بسبب الهجرة، مبينا أنه “يتعين تغيير الدستور الإيطالي أيضا، لأنه أول من يتحدث عن الأعراق”.