إيطاليا: كشف أسرة مهاجرين مختبئة في شاحنة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بادوڤا – كشف رجال الشرطة في مدينة بادوڤا (شمال) عن عائلة مهاجرين كانت مختبئة في على متن شاحنة وصلت من صربيا.

وأضافت الشرطة أنه “تم انقاذ أسرة إيرانية بأكملها، تتألف من رجل وثلاث نساء وثلاثة أطفال”، بعد أن “أطلق سائق الشاحنة نداء الإنذار عندما وصل إلى شركة استيراد وتصدير لتسليم البضائع، وسمع ضربات من داخل مقطورة شاحنته”، حيث “اتصل بالشرطة على الفور”، وأنه “عند وصول رجال الشرطة إلى الموقع، تحققوا من أن غطاء المقطورة كان مختوما، لكن تم تمزيق قماشه وإعادة خياطته من داخل المقطورة”.

وذكر رجال الشطرة أن “الإيرانيين الـ7، كانوا لحسن الحظ في حالة صحية جيدة”، والذين “تم تقديم الإسعافات الأولية لهم في انتظار وصول سيارة الإسعاف من المستشفى”.

وأشارت الشرطة الى أن “التحقيقات التي أجرتها وحدة العمليات المتحركة وأفراد مكتب التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (ديغوس)، أظهرت أن سائق الشاحنة، وهو مواطن صربي لم يكن لديه علم بوجود المهاجرين الأجانب”، والذي كان “قد غادر صربيا يوم الاثنين الماضي”.