وزير خارجية الأردن يبحث ونظيره الاميركي العلاقات الثنائية وآليات تطويرها 

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

عمّان ـ بحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظيره الأميركي ريكس تيلرسون العلاقات الثنائية وآليات تطويرها، اضافة إلى القضية الفلسطينية والتطورات المرتبطة بتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأنروا) وجهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

وقال الموقع الرسمي للخارجية الأردنية إن “الجانبين بحثا أيضا، تجديد مذكرة التفاهم حول الدعم الاقتصادي والعسكري للمملكة والتي من المؤمل توقيعها في وقت قريب”، كما أكد الوزيران “حرص البلدين على تطوير العلاقات في جميع المجالات وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”.

وفي هذا السياق “ثمّن الصفدي دعم الولايات المتحدة للمملكة التي أكد تيلرسون مركزية دورها في جهود تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين”. واستعرض الصفدي ونظيره الأميركي “المستجدات المتعلقة بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي حيث وضع الصفدي نظيره الأميركي بصورة الموقف الأردني والعربي الرافض لقرار الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل”، مؤكدا أن “القدس قضية من قضايا الوضع النهائي يقرر مصيرها بالتفاوض المباشر المستند إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصِّلة”.

وشدد وزير الخارجية الأردني على أن “السلام الشامل والدائم خيار استراتيجي عربي طريقه حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة اسرائيل وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية”.

إلى ذلك أكد وزير الخارجية على “ضرورة استمرار تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وتمكينها من تقديم خدماتها الحيوية للاجئين، مبينا أهمية البعدين السياسي والحياتي لعمل الوكالة الذي يحب أن يستمر وفق تكليف الوكالة الأممي”.

كما استعرض الوزيران “جهود حل الأزمة السورية سياسيا عبر مسار جنيف وبحثا المستجدات في منطقة خفض التصعيد في الجنوب السوري والتي تم التوصل الى الإنفاق حول إطلاقها عبر محادثات أردنية أميركية روسية استضافتها المملكة”.

واتفق الوزيران خلال اللقاء على “استمرار التشاور حول سبل معالجة التحديات الإقليمية التي بحثها الصفدي أيضا خلال عدد من اللقاءات التي أجراها مع مسؤولين أميركيين وقيادات لمجلسي الشيوخ والنواب وممثلي مراكز أبحاث”.