اليونيسيف: واحد من بين كل أربعة أطفال عراقيين يعاني تأثير النزاع والفقر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

عمّان ـ كشف تقرير لمنظمة اليونيسيف عن أن واحدا من بين كل أربعة أطفال في العراق يعاني من تأثير النزاع والفقر.

وقال المدير الإقليمي لليونيسف خيرت كابالاري في بيان إثر زيارته للعراق، وزعه المكتب الإعلامي الإقليمى للمنظمة في عمان الجمعة، إن “العراق يشهد اليوم إحدى أكبر العمليات على مستوى العالم التي تقوم بها اليونيسيف استجابةً للاحتياجات الإنسانية والتنموية للفتيات والفتيان الأكثر هشاشة في جميع أنحاء البلاد”.

وأشار إلى أن “أكثر من 4 ملايين طفل قد تأثروا من جراء العنف الشديد في مناطق مختلفة، منها محافظتي نينوى والأنبار”، وأنه “في العام الماضي لوحده، قُتل 270 طفلاً، كما حُرم العديد من الأطفال من طفولتهم وأجبروا على القتال على الخطوط الأمامية”، لافتا إلى أن “الندوب الجسدية والنفسية سترافق بعض هؤلاء الأطفال مدى الحياة نتيجة تعرضهم لعنف غير المسبوق، كما أُجبِر أكثر من مليون طفل على مغادرة بيوتهم”.

وأوضح المسؤول الأممي انه “بينما يشارف القتال على الانتهاء في بعض المناطق، فإن طفرات العنف تستمر في غيرها، ففي هذا الأسبوع، شهدت بغداد ثلاثة تفجيرات”، مبينا أن “العنف لا يقتل الأطفال وحسب، بل يدمِّر المدارس والمستشفيات والمنازل والطرق كذلك، كما يمزق النسيج الإجتماعي المتنوع وثقافة التسامح التي جمعت مكونات المجتمع المحلي”.

وأضاف انه “في شمال مدينة الموصل، التي شهدت تدميراً لا يوصف، التقيتُ أطفالا تأذّوا بشدّة نتيجة ثلاثة أعوامٍ من العنف”، ففي “إحدى المدارس التي أعادت اليونيسف تأهيلها مؤخراً في الأجزاء الغربية من الموصل، التقيتُ بنور البالغة من العمر 12 عاماً، وأخبرتني عن بقائها مع عائلتها في المدينة حتى عندما بلغ القتال ذروته، وحدثتني عن خوفها عندما كانت تأوي إلى الملجأ، وأنها خسرت 3 سنوات دراسية، وتعمل الآن بجد للتعويض عن ذلك وتعلُّم اللغة الإنجليزية مع فتيات وفتيان آخرين”.

وقال كالاباري إن “البشرية قد تكون قد أثبتت مرة أخرى في الموصل وأجزاء أخرى من العراق قدرتها الهائلة على التدمير والتخريب، لكن قوة أكبر بكثير تركت إنطباعاً أعمق؛ وهي التصميم على إعادة البناء والاستمرار في الحياة”، فقد “كان الأطفال يتحدثون عن تطلُّعاتهم، ويُبدون سعادتهم من تمكنهم من اللعب والدراسة مرة أخرى”.

وذكر أن “ترافق الفقر والنزاع تسبب في انقطاع العملية التعليمية لـ3 ملايين طفل في أنحاء العراق، بعضهم لم يُتح له الجلوس في صف دراسيّ في حياته”. وأردف أن “أكثر من ربع الأطفال في العراق يعيش في فقر، حيث أن الأطفال في المناطق الجنوبية والريفية كانوا الأكثر تضرراً خلال العقود الماضية”.

وخلص مسؤول اليونيسيف الى القول انه “مع استعداد العراق للانتخابات وللقِمَّة الدولية، لا توجد لحظة أفضل لوضع مصلحة الأطفال في الأولوية ووقف العنف وكسر حلقة الفقر والحرمان”.