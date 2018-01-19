إيطاليا: طرد مهاجرَين للإشتباه بأنهما جهاديين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بادوڤا – قالت قوات الشرطة في بادوڤا (شمال) إنها نفذت أمر طرد من البلاد بحق مهاجرَين من شمال افريقيا، يشتبه بأنهما من الجهاديين.

وذكرت الشرطة أن “الأول تونسي يبلغ من العمر 34 عاما، وقد كان في السجن أصلا”، بعد أن “أظهر منذ كانون الثاني/يناير 2015 ميلا إلى نشر الدعوة الإسلامية وأُدرج إثرها على قائمة السجناء الذين ينبغي ملاحظتهم”.

وأضافت الشرطة أن “عُثر بحوزة التونسي على بعض الرسومات التي تجسد برج ايفل في أعلاه ملاك، وهو الرمز الجهادي للموت”، وقد “كان الرسم مخبأ داخل زنزانته”، مبينة أن “الرجل كان في السجن بسبب تعاطي المخدرات وترويجها”. وقد “اقتيد الجمعة من السجن اصطُحب الى مطار ميلانو مالبينسا، حيث رافقه رجال شرطة بملابس مدنية، ورُحِّل إلى تونس”.

أما “عملية الطرد الثانية، فهي بحق مواطن جزائري، انجرف نحو التطرف”، والذي “وجده رجال الشرطة في بادوڤا بمحض الصدفة تقريبا، خلال بعض المدهمات التي شملت محلات المبيت والإفطار في المدينة”، مبينة أن “الرجل البالغ من العمر 43 عاما، كان مارّاً بمدينة بادوڤا، ونزيلا في إحدى الغرف بمنطقة أرتشيللا، دون أن يقوم صاحب المبنى، وهو صيني، بتسجيله”. واختتمت بالقول إنه “الى جانب ذلك ظهر أن الرجل يحمل هوية مزيفة”.