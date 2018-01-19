ألفانو: التعاون عمود مهم لعمل حكومتنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو ألفانو أن التعاون عمود مهم لعمل حكومتنا.

هذا وقد شارك وزير الخارجية انجيلينو ألفانو اليوم بإجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارات للتعاون الإنمائي، والتي ترأسها في قصر كيجي، رئيس الوزراء باولو جينتيلوني، وتم خلالها التوقيع على وثيقة تخطيط لمدة 3 سنوات، في مجال الإطار المرجعي الاستراتيجي الرئيسي لنظام التعاون الإيطالي بأكمله.

وبهذا الصدد قال الوزير ألفانو “خلال زيارتي الأخيرة إلى النيجر والسنغال وغينيا تمكنت من أن ألمس شخصيا التقدير والامتنان على كل المستويات لإيطاليا”، وذلك “لأجل العديد من المشاريع التي تنفذها هيئة تعاوننا، وهي عمود عمل حكومتنا والآفاق الخارجية لإيطاليا”.

وذكر رئيس الدبلوماسية الإيطالية أنه “في 2016 بلغ حجم المساعدات الإنمائية الرسمية 4.5 مليار يورو، أو 0.27٪ من الدخل القومي الإجمالي”، وهي “زيادة ملحوظة مقارنة بعام 2015”. وأنه “مع وثيقة الثلاث سنوات من التخطيط، التي وافقنا عليها اليوم، أردنا زيادة تعزيز التزامنا وتجهيز التعاون الإيطالي بالمبادئ التوجيهية الاستراتيجية المشتركة”، وذلك “تماشيا مع أعلى المعايير الدولية”.