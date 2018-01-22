سيناتور يميني إيطالي: على حكومة اليسار وقف قوارب الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا سيناتور يميني إيطالي حكومة يسار الوسط في بلاده الى وضع حد لوصول قوارب الهجرة.

وتعليقا على أعمال شغب أثارها مهاجرون في أحد مراكز الإستقبال المؤقتة في لامبيدوزا، أضاف عضو مجلس الشيوخ من حزب (فورتسا إيتاليا) ماوريتسيو غاسبارّي أن “وصول قوارب الهجرة الى سواحلنا لم يتوقف أبدا، بل إزداد في الأيام الأخيرة”، وأن “عديدا من تحقيقات القضاء التي أدت أيضا إلى اعتقالات صاخبة بين مسؤولين محليين من تيار اليسار والجمعيات بسبب إدارة شؤون المهاجرين، تؤكد الفشل المطلق لسياسات الحزب الديمقراطي وحكومة جينتيلوني على صعيد الهجرة”.

وأشار غاسبارّي الى أنه “لم يكن هناك أي تحرك لفعل الشيء الوحيد المعقول الذي يجب القيام به”، وهو “منع انطلاق رحلات الهجرة”، بينما “تم تشجيع تهريب البشر، وكذلك تغذية أنشطة غامضة لمنظمات غير حكومية”، التي “تم تسليط الضوء عليها ووقفها جزئيا، فقط بفضل تصميم (فورتسا إيتاليا) في البرلمان.”، موضحا أن “برنامج يمين الوسط واضح جدا حول هذه النقطة”.

وأردف السيناتور اليميني “كفانا قوارب هجرة وليتوقف غزو المهاجرين السريين”، بل “مزيدا من الأمن في مدننا”، فـ”انتشار الهجرة ينبغي أن يقود إلى سياسة أكثر صرامة، ونحن نريد تحقيق تحوّلا في إيطاليا وأوروبا”، من خلال “التضامن مع بلدان ثالثة، والثبات في الدفاع عن حدودنا وأراضينا”.