نائب الرئيس الأمريكي يلتقي نتنياهو وسط مقاطعة فلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – عقد نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس وسط مقاطعة فلسطينية.

وكان نتنياهو في استقبال نائب الرئيس الأمريكي لدى وصوله إلى مقر رئاسة الوزراء الإسرائيلية حيث استعرضا حرس الشرف.

وأشار نتنياهو إلى أن جلسة المحادثات ستركز على عملية السلام مع الفلسطينيين والسلاح النووي الإيراني.

وقال نتنياهو في تصريحات مساء أمس، “سأبحث معه ملفين وهما السلام والأمن، أما السلام فأوجه رسالة إلى أبو مازن”، وهي أن “لا بديل عن الدور الأمريكي في قيادة عملية السلام”، ومن “ليس مستعدا لبحث السلام مع الأمريكان لا يريد السلام”.

واضاف “أما الأمن فلدي رسالة إلى الدول الأوروبية”، حيث “أقترح لها بأن تتعامل بجدية مع تصريحات الرئيس ترامب”، فـ”إذا أرادت تلك الدول أن تبقي الاتفاقية النووية مع إيران على حالها فعليها أن تقترح تعديلات لها”، مبينا أن “هذه التعديلات ستحول دون امتلاك إيران الأسلحة النووية التي تهددها وتهدد العالم أجمع”.

ومن المقرر أن يلقي بينس في وقت لاحق اليوم كلمة في الكنيست الإسرائيلي حول العلاقات الإسرائيلية الأمريكية قبل أن يعود للاجتماع مع نتنياهو في منزله.

وكان الفلسطينيون قد اعلنوا مقاطعة زيارة بينس احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ويتواجد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بروكسل للقاء وزراء الخارجية الأوروبيين.