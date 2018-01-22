أوروبا تبحث تعزيز العمل لإعادة إطلاق مفاوضات السلام بالشرق الأوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – يهيمن موضوع عملية السلام في الشرق الأوسط على جدول الأعمال المزدحم لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المجتمعين اليوم في بروكسل، والذي يستعدون للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ويريد الطرف الأوروبي أن يؤكد لعباس أنه عازم على التحرك من أجل إعادة إطلاق مفاوضات سلام مباشرة تؤدي لإقرار حل الدولتين، بشكل تكون القدس عاصمة لهما وفق القرارات الدولية.

كما يريد رؤساء الدبلوماسية الأوروبية أن يوصلوا للرئيس الفلسطيني رسالة مفادها ضرورة تبني رؤية براغماتية وواقعية لمآل عملية السلام في الشرق، وحسب كلام الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية “من المهم بالنسبة لنا الاستمرار في العمل ضمن إطار اللجنة الرباعية الدولية وإشراك الدول العربية في البحث عن الطرق المؤدية لحل الدولتين”.

وردا على رفض الفلسطينيين قبول الطرف الأمريكي وسيطا في عملية السلام، أضافت فيديريكا موغيريني في تصريحات لدى وصولها إلى مقر الاجتماع الاثنين، أن الوزراء سيبحثون كيفية “زيادة الدعم” للفلسطينيين، وذلك قبل عدة أيام من استضافتهم لاجتماع استئنائي للجنة الاتصال الدولية المكلفة بدعم السلطة الفلسطينية.

وأكدت موغيريني أن الاتحاد الأوروبي يجري اتصالات مكثفة مع الأطراف العربية، خاصة الأردن لإعادة إطلاق المفاوضات، منوهة بأن الدبلوماسية الأوروبية تتحرك باتجاه التواصل مع الدول العربية، خاصة الأردن، بالإضافة إلى مصر والسعودية وجامعة الدول العربية.

من جانبه، لمح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إلى أن الاتحاد يرغب بالعمل على إقرار إتفاق شراكة كامل مع الفلسطينيين بدل الاتفاق المؤقت المعمول به حالياً.

هذا ومن المقرر أن يناقش الأوروبيون تطورات الأزمة في ليبيا، خلال لقاء، عبر دائرة فيديو مغلقة، مع المبعوث الأممي لهذا البلد غسان سلامة.