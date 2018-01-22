ألفانو: إدانة شديدة للهجوم على فندق إنتركونتينينتال كابول

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنجيلينو ألفانو عن إدانته الشديدة للهجوم على فندق إنتركونتينينتال في العاصمة الأفغانية.

ووفقا لمصادر إعلامية، فقد “شن مسلحون يوم السبت الماضي هجوما دام 12 ساعة على فندق إنتركونتينينتال في كابول”، وقالت وزارة الداخلية الأفغانية أمس الأحد، إن “حصيلة الهجوم الذي أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عنه، بلغت 18 قتيلا على الأقل بينهم 14 أجنبيا”.

وفي تغريدة على مدونة (تويتر) للتواصل الاجتماعي الاثنين، أضاف الوزير ألفانو أن “إيطاليا تدين بأقوى العبارات، الهجوم الإرهابي ضد فندق انتركونتينينتال في كابول”، وأردف “نحن نعارض العنف والإرهاب بشدة”، واختتم مبديا “مشاعر القرب من عائلات الضحايا وجميع الجرحى”.