صندوق النقد يرفع سقف توقعاته حول النمو الايطالي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-دافوس- نقّح صندوق النقد الدولي تقديراته حول النمو في إيطاليا لفترة العامين 2018-2019، برفع سقف توقعاته، في آخر تقرير حول آفاق الاقتصاد العالمي، عشية إنعقاد منتدى دافوس للاقتصادي العالمي، ولكنه في ذات الوقت نوه بالمخاطر المتعلقة بالمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الإقتصادية بسبب عدم اليقين السياسي المرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

وعزا صندوق النقد أرقامه “الوردية” بشأن تقديرات النمو في إيطاليا إلى “الزخم الكبير للطلب المحلي إضافة إلى النمو المطرد للطلب الخارجي”. كما تضمنت وثيقة الصندوق، الاشارة، إلى مخاطر، بالنسبة لإيطاليا ولبلدان أخرى، تتعلق بوضع الإصلاحات الاقتصادية في حيز التنفيذ بسبب عدم اليقين السياسي المرتبط بالانتخابات البرلمانية، التي ستشهدها إيطاليا في الرابع من شهر آذار/مارس المقبل.