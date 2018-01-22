موغيريني: الأنشطة العسكرية في سورية تهدد آفاق الحل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعتبرت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أن الأنشطة العسكرية في سورية تعرقل إمكانيات الحل السياسي.

وكانت موغيريني تتحدث في مؤتمر صحفي في ختام أعمال وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم في بروكسل، مشيرة إلى أن المشاركين ناقشوا العملية العسكرية التركية في منطقة عفرين (شمال سورية)، رغم عدم وجودها على جدول الأعمار الرسمي للاجتماع.

وعبرت موغيريني عن قلق الاتحاد تجاه ما يجري في الشمال السوري، موضحة أن مصادر القلق متعددة وعلى رأسها المسألة الإنسانية.

وأوضحت أنها ستجري اتصالاً مع المسؤولين الأتراك وستناقش الأمر خلال لقاءها مع وزير الشؤون الأوروبية التركي عمر تشيليك، الذي سيزور بروكسل خلال الأيام القادمة.

واستطردت المسؤولة الأوروبية بالتأكيد على قناعة الاتحاد الأوروبي أن كل نشاط عسكري في سورية يجب أن يستهدف تنظيم الدولة (داعش).

وقالت موغيريني “يجب التهدئة أولاً إذا أردنا استئناف الحوار والوصول إلى تسويات”.