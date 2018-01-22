رئيس مجلس الاساقفة الايطاليين: لا لثقافة الخوف وللخطابات على أساس العرق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس مجلس الاساقفة الايطاليين، الكاردينال غوالتييرو باسّيتي إنه “يتعين التصدي لثقافة الخوف التي، على الرغم من أنه من الممكن تفهمها في بعض الحالات، لا يتعين أبدا أن تتحول إلى كراهية الأجانب أو، في حالة أسوأ، استحضار الخطابات على أساس العرق، التي كنّا نظن أنها دفنت إلى الأبد”، في إشارة إلى القوانين العرقية إبان الحقبة النازية-الفاشية

وأضاف الكاردينال منوها، في وقت أخذ ملف المهاجرين يبرز بقوة في الحملات الانتخابية قبل حوالي 6 أسابيع من الانتخابات البرلمانية الإيطالية، بأن “سياسة الانغلاق لا تحسن الوضع في البلاد”. وأردف “وجود الشكوك والمخاوف ليست خطيئة، كما قال البابا فرنسيس في اليوم العالمي للمهاجرين. لكن الخطيئة هي السماح لهذه المخاوف تحديد إجاباتنا”.

ولفت رئيس مجلس الاساقفة الايطاليين إلى أنه “على وجه الخصوص، ان هذا العام يذكرنا صفحة مظلمة في تاريخ بلادنا: القوانين العنصرية لعام 1938. حينها، في جو تسوده عدم اللامبالاة الجماعية المخيفة، كان البابا بيوس الحادي عشر شجاعا للتأكيد على رفض معاداة السامية” .

ووصف الكاردينال باسّيتي ملف الهجرة على المستوى الدولي بـ”المعّقد والحاسم”، وقال “النقاش العام غالبا ما يتأثر المفاهيم الخاطئة وسوء الفهم والصراع السياسي”. وأردف “لتخطي أي شكوك حبا في الحقيقة، يبدو لي من المناسب التذكير بوضع نراه حاسما: الفقراء، كل الفقراء، حتى أولئك الغرباء الذين لا نعرف عنهم شيئا، ينتمون، وفقا للحق الانجيلي، إلى الكنيسة وبفضل هذا الحق ينبغي على كل مسيحي أن يتجه نحو هولاء الفقراء بالتعامل معهم بالتفاهم والرحمة”.