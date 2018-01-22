مجلس الاساقفة الايطاليين: الكنيسة ليست حزبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نوه رئيس مجلس الاساقفة الايطاليين، الكاردينال غوالتييرو باسّيتي بأن “الكنيسة ليست حزبا ولا تعقد اتفاقات مع أي كيان سياسي”.

وقال في إشارة الى الانتخابات البرلمانية المعلنة في الرابع من شهر آذار/مارس القادم، إلى “القيمة الأخلاقية والديمقراطية للتصويت”، مؤكدا أن “أساقفة إيطاليا ينضمون إلى الدعوة التي وجهها رئيس الدولة، بالتغلب على عدم الثقة والقطيعة مع السياسة، للمشاركة في الاقتراع، مع الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع”.

وقال الكاردينال باسّيتي “النمو المتكامل للإنسان والحوار يمثلون مرجعية لنا”، موضحا أن “الحوار ليس التفاوض، كما أوضح البابا فرنسيس: فالتفاوض هو محاولة للحصول على جزء من الكعكة، في حين أن الانخراط في الحوار هو وسيلة للبحث عن الصالح العام”.