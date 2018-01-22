رئيس المفوضية الأوروبية يلتقي برلسكوني في بروكسل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-روما- أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أنه التقى في وقت سابق اليوم الاثنين في بروكسل زعيم حزب فورتسا إيتاليا (إيطاليا إلى الامام) وتحالف يمين-الوسط، سيلفيو برلسكوني، واصفا اللقاء بـ”الممتاز”.

وشارك في الاجتماع المعني رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو تاياني، الذي ينتمي أيضا إلى حزب برلسكوني.

وكان نواب في مجموعة الخضر البرلمانية الاوروبية قد توجهوا بالدعوة إلى يونكر والمسؤولين الآخرين بمؤسسات الاتحاد الأوروبي لرفض الاجتماع ببرلسكوني. وقالوا “الجميع هنا في بروكسل يتجاهلون أن شخصا مدانا بالاحتيال الضريبي والاختلاس يتجول في أروقة الاتحاد الأوروبي كعراب سياسي لحزب الشعب الأوروبي”. وأردفوا “هذا الشخص محروم من مباشرة الحقوق السياسية ولا يمكنه الترشح” في بلاده.

يشار إلى أن برلسكوني لا يزال ينتظر نطق المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان في ستراسبورغ في طعن قدمه ضد حكم يحظر عليه الترشح لأي منصب عام في إيطاليا حتى عام 2019 لإدانته بالإحتيال الضريبي