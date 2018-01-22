الائتلاف الوطني السوري: النظام يستهدف المدنيين بغوطة دمشق الشرقية بغاز الكلور

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- اتهم الائتلاف الوطني السوري المعارض وناشطون قوات النظام بإستهداف “مناطق مأهولة في الغوطة الشرقية باستخدام صواريخ محملة بغاز الكلور السام”، متحدثين عن تقارير أكدت وقوع العشرات من حالات الاختناق بين المدنيين، بينهم نساء وأطفال، في مدينة دوما اليوم الاثنين

وقال الائتلاف في بيان أنه “يحذر من الاستخدام المتكرر والممنهج والمدروس لغاز الكلور من قبل قوات النظام، ومن مخاطر السكوت عنه، وما يمكن أن يترتب على ذلك من حملات تصعيدية جديدة”.

وأضاف البيان “لن يعدّل النظام وداعموه سلوكهم الإجرامي الذي اعتمدوه، ولن يتوقفوا عن خرق القرارات الدولية واستخدام الأسلحة الكيميائية، وارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية؛ ما لم يكن هناك ثمن حقيقي يدفعونه جراء ما يرتكبونه”.

وقال الائتلاف “لم تعد مثل هذه الخروقات تحدياً للمجتمع الدولي وقرارات مجلس الأمن فحسب، بل باتت أقرب إلى الإهانة الموجهة لهذه الأطراف باعتبارها عاجزة عن القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها”.

ورأى أن “الفشل المتكرر على مدار السنوات الماضية، والدور السلبي، لمعظم الأطراف ساهم في وصول الأمور إلى ما وصلت إليه”. وقال “على الأمم المتحدة والدول الفاعلة أن تتحرك اليوم وتمارس ضغوطاً حقيقية تتناسب مع حجم ما يجري على الأرض وتجنب مزيد من التصعيد الدموي”.